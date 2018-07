L'arbitro molisano Luca Massimi approda in serie B

CAMPOBASSO. Anche quest’anno importanti promozioni per gli arbitri molisani per la soddisfazione del presidente del comitato regionale Alessandro Petrella, di tutta la sua squadra e delle tre sezioni regionali.

Dopo una scalata entusiasmante Luca Massimi, fischietto della sezione di Termoli, approda in serie B.

Luca è il frutto di un lavoro iniziato tanti anni fa e il risultato di impegno sacrificio e forza di volontà. La sua promozione testimonia che la carriera di un arbitro è legata a bravura, tenacia e tanta formazione, partita con il lavoro di Carlo Scarati e perseguita nel corso degli anni con il travaso delle competenze e dell'esperienza dei ragazzi che hanno calcato i campi in ambito nazionale, del presidente Petrella e dei presidenti delle sezioni molisane. E’ certamente un orgoglio per l'intero mondo calcistico molisano.

Promosso in serie D l’arbitro Cosimo Delli Carpini. Per quanto riguarda gli assistenti, anche Matteo Quici e Gianni De Gregorio calcheranno i campi di serie D. Promosso alla Cai Gianmarco Meo. Alla Can