Terzo appuntamento di Agorà con la band «Forjay»

TERMOLI. È in programma domani sera, sabato 7 luglio 2018, alle 21.30 in piazza Duomo a Termoli, il terzo appuntamento di Agorà – Germogli di vita. Il tema della serata è "Il lavoro come vocazione”, evento a cura della Pastorale del lavoro della Diocesi di Termoli-Larino con i progetti “Policoro” e “Un Paese per giovani”.

Sul palco si esibirà la band Forjay con il concerto “L'amore è una scelta tour”. «La band – spiegano i Forjay - nasce nell'estate del 2013 con la volontà di mettere nero su bianco la nostra vita, il nostro modo di vivere l'arte come mezzo per lasciare un segno. Abbiamo fuso le nostre diversità sonore, abbiamo mescolato il pop all'elettronica, al rap, al cantautorato, tirandone fuori il nostro linguaggio, il nostro sound. Abbiamo scelto di seguire il nostro cuore, lo abbiamo spolverato per provare a vivere a pieni polmoni e amare questa vita nonostante tutto. Il nostro primo disco "L'amore è una scelta" prodotto da Roberto Vernetti, Michele

Clivati, Matteo Lo Valvo, è il manifesto del nostro ideale, il manifesto di una generazione stanca che vuole riiniziare a vedere, soluzioni dentro di noi, piuttosto che, solo problemi fuori di noi. Forjay è la parola che racchiude il nostro codice identificativo, un codice solo nostro, che ci ricorda chi siamo, da dove veniamo e dove possiamo andare, se lo vogliamo».