A Termoli conferenza stampa sul servizio sanitario regionale

TERMOLI. Sabato 7 luglio alle 10:30, nei locali dell'ex seminario di Termoli, è indetta una conferenza stampa per rappresentare le criticità e le problematiche emergenti nel nostro servizio sanitario regionale, anche in seguito all’emanazioni degli atti amministrativi di attuazione del vigente P.O.S. 2015-2018. Saranno inoltre indicate idee, proposte e azioni che il comitato ritiene utili anche per affrontare la nuova programmazione del servizio sanitario regionale per il prossimo quadriennio 2019-2022.

In primis la richiesta di modifica del famigerato Decreto Balduzzi e del Decreto Ministero della Salute 70/2015 (Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), che tra l’altro ha comportato la perdita del Dea di II° livello, e avere nel Molise un solo Ospedale con Dea di I° Livello, e la chiusura di molti reparti.