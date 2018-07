"Passeggiata spontanea" in maglietta rossa

TERMOLI. Nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, alle ore 19, si svolgerà una "passeggiata spontanea" da piazza Monumento a scendere lungo il corso di Termoli, in adesione alla manifestazione lanciata in tutta Italia da Libera, Arci, Anpi e molte altre associazioni che hanno invitato ad indossare una maglietta rossa (come quella dei bimbi affogati o comunque morti mentre cercavano asilo).

A Campobasso il raduno è alle dieci in Piazza Prefettura; noi termolesi di buona volontà , e non importa quanti saremo, abbiamo pensato di metterci semplicemente in cammino, come i richiedenti asilo, per ricordare alla città la necessità di recuperare umanità e difendere il diritto ad essere rispettati e accolti, soprattutto se minori e indifesi.