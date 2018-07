“La prevenzione non va in vacanza", sul lungomare Nord

TERMOLI. Il progetto “La prevenzione non va in vacanza”, organizzato dall'Unione italiana Ciechi e Ipovedenti (Ats e Eps) di Campobasso, nasce all’ interno di un’ottica ben precisa, secondo un modo del tutto innovativo di intendere e concepire le problematiche del nostro tempo.

«Oggi si parla molto di benessere, di prevenzione soprattutto in ambito medico, ma spesso questa parola è abusata: non viene inserita in un contesto, in una cornice ideologica che le fornisca il corretto significato e il giusto valore.

Nel presente progetto il “benessere” è inteso in un’ottica di prevenzione primaria, secondo quelli che sono gli orientamenti della comunità e più precisamente della salute. Da questo punto di vista il benessere è una costruzione, a cui concorrono e partecipano in prima persona, in maniera attiva, i soggetti interessati dal progetto, in questo caso i cittadini presenti sul territorio.

Il concetto di benessere si lega a quello di salute che ha subito anch’esso negli ultimi anni un sostanziale mutamento: da “assenza di malattia” si è passati alla definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di “salute come stato di benessere a più livelli, fisico, psicologico, culturale”.

Accettando questa cornice ideologica possiamo definire il raggiungimento dello stato di benessere come un percorso graduale: bisogna educare alla salute, informare e formare in modo particolare gli adolescenti, renderli soggetti attivi nel raggiungimento del proprio benessere personale, ma soprattutto soffermarsi moltissimo sulle prevenzione.

Promuovere la salute comporta inserire il soggetto in un percorso dinamico- evolutivo di continuo cambiamento. Muovendosi secondo il modello biopsicosociale il progetto abbraccia in modo particolare due dei tre ambiti di promozione della salute e di prevenzione.

Ci occuperemo della prevenzione delle malattie oculari, glicemiche, pressorie arteriose, uditive.

Per ottenere questi risultati, offriremo differenti attività che saranno proposte per le prime due settimane di luglio precisamente dal 9 luglio al 23 luglio 2018 presso il lungomare di Termoli Cristoforo Colombo.

Nel mese di giugno 2018 sarà attivo il numero 0874332207 (tasto 5),presso la sede Uici Campobasso un info point con giorni e orari stabiliti

per prenotazioni, informazioni sulle visite gratuite dal 9 luglio 2018 sia per per bambini che per adolescenti, adulti ed anziani.

I nostri obiettivi saranno quotidianamente:

Prevenire le malattie oculari con consigli del medico oculista con screening oculistici a bordo dell’unità mobile della I.A.P.B. con distribuzione di brochure illustrative, gadget per 14 giorni dal lunedì alla domenica presso il litorale nord Cristoforo Colombo,

Controlli glicemici gratuiti in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE DIABETICI

Controlli uditivi gratuiti in collaborazione con CENTRO PER L’UDITO

Misurazione della pressione arteriosa gratuita in collaborazione con la SAE 112

Tutto questo con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio per attivare una rete di prevenzione intorno all’utente che si rivolge al nostro progetto, abbracciandolo nel nostro “La prevenzione non va in vacanza”.

Le associazioni che sono coinvolte tratteranno argomenti legati al tema sole, il mare e gli argomenti legati alla protezione dai raggi dannosi, l’importanza di idratarsi adeguatamente anche per proteggere la vista, gli accorgimenti per proteggere gli occhi, i rimedi per i piccoli incidenti in cui è possibile incorrere nei mesi estivi, le lenti a contatto e il loro utilizzo al mare, le allergie e i fastidi agli occhi che queste comportano, l’importanza di una corretta alimentazione grazie alla collaborazione della dietista Dr.ssa Daniela Manganiello che ci accompagnerà nelle due settimane di prevenzione per salvaguardare la salute visiva.

Riveste particolare importanza nel progetto la presenza del personale nel luogo di lavoro e negli orari fissati dalle ore 8.30 alle 12.30; il monitoraggio del corretto svolgimento dell’attività e il rispetto da parte del personale dell’obbligo di mantenere la privacy su tutto ciò di cui, per ragioni di servizio, possano venire a conoscenza.

Il supporto dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale ci consentirà di allestire diversi gazebi lungo il litorale, e loro stessi saranno parte attiva per le procedure di accoglienza degli utenti.

Per la giornata di conclusione del progetto è prevista la collaborazione dell’A.S.D. RUNNERS TERMOLI associazione podistica.

“La prevenzione non va in vacanza” si concluderà con la corsa, e la particolarità di questa corsa è non competitiva, ma di sostegno per tutte le persone non vedenti e ipovedenti, che correranno sul litorale con cappellini colorati in omaggio dall’Uici sezione Territoriale di Campobasso, che rappresenta momento di piena integrazione e socializzazione anche dei soci di tutte le associazioni che prendono parte al progetto. Sarà allestito grazie alla PRO-LOCO DI TERMOLI un punto ristoro per la conclusione del progetto “LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA”. Colori, visi sorridenti, fanno da cornice all’incantevole tramonto che ci riserva questa calda estate di Prevenzione e Amore per la vista da ciò LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA!!!!».

IL PRESIDENTE UICI CAMPOBASSO ETS-APS

GAETANO ACCARDO