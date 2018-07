Droga, truffe e allontanamenti aggirati: denunce e controlli dei Carabinieri

CAMPOBASSO. Intensificati dai carabinieri i controlli per l’arrivo dell’estate e durante i weekend. Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio soprattutto nei weekend ed intensificati con l’arrivo dell’estate, i carabinieri della compagnia di Campobasso hanno svolto numerosi servizi di controllo in tutto il capoluogo molisano.

Dall’inizio di questa settimana, sono stati effettuati numerosi posti di controllo nelle principali arterie della città e della periferia, per prevenire e reprimere illeciti al codice della strada, durante i quali sono state controllate più di duecento autovetture e duecentottanta persone.

Questa mattina è stato, altresì, impiegato in volo anche un elicottero dei carabinieri del 5° nucleo elicotteri di Pescara al fine di fornire supporto alle operazioni di controllo dell’Arma territoriale.

Il nucleo operativo e radiomobile, nel corso dei citati controlli ha denunciato in stato di libertà, due persone per non aver ottemperato all’ordine emesso dall’autorità del foglio di via obbligatorio con il quale gli era stato proibito di far ritorno nel comune di Campobasso dopo aver commesso precedenti truffe ai danni di alcuni cittadini.

Altre due persone sono state denunciate dalla stazione carabinieri capoluogo, in particolare una per truffa per aver proposto in vendita una autovettura su un sito internet molto conosciuto ed aver incassato il denaro per un importo di euro 1.600 senza però aver proceduto poi alla consegna della vettura.

Effettuate anche numerose perquisizioni per il contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti a seguito delle quali l’aliquota radiomobile del Norm di Campobasso ha segnalato, alla locale prefettura, due giovani di 22 e 37 anni perché, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso rispettivamente di grammi 0,50 di hashish e 0,40 grammi di cocaina.

I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle giornate di sabato e domenica con controlli alla circolazione stradale durante i quali saranno impiegati anche gli etilometri in dotazione per contrastare l’abuso di sostanze alcoliche alla guida da parte degli utenti della strada.