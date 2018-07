Italia identitaria, Azione studentesca Termoli contro le "magliette rosse"

TERMOLI. Parole dure da parte di Luca Bellante, coordinatore di Azione Studentesca Termoli contro la manifestazione lanciata da: Anpi, Arci e Libera: "Accogliere? Aprire? Prima di parlare, vi prego di informarvi. In Italia più di 5 milioni di persone vivono in stato di povertà assoluta, noi cosa facciamo? C'è ne freghiamo ed aiutiamo(si fa per dire, perché alla fine i soldi entrano sempre nelle tasche delle cooperative) i profughi politici, i profughi emigrati per causa economica e solo alla fine i veri profughi che scappano da guerre(intestine e non). Questi profughi sono solo l'8% del monte totale.

Voi parlate di umanità, senza sapere che aprendo la nostra nazione a tutti, si andrà a degenerare nel caos, con una perdita totale della nostra Identità Nazionale. Identità nella quale sono racchiusi tutti i valori dell'Italiano. Un popolo senza identità, è un popolo senza umanità. La vostra non è umanità, è semplice volontà di cancellare un percorso identitario e di nazione. Ma tranquilli, ve lo impediremo fino alla fine. La nostra nazione, è aperta solo a coloro che scappano realmente da guerre. Inoltre possiamo notare come la presenza maschile in chi scappa da guerre è maggiore rispetto a donne, bambini ed anziani.

Nel nostro paese, o in un qualsiasi altro paese civile, questa fenomeno viene chiamato: "Diserzione". Un uomo che non lotta per difendere il paese che lo ha "Cullato ed accudito" dalla sua distruzione(derivante da qualsiasi causa), può considerarsi vile. Donne, bambini ed anziani possono godere di tutta la nostra calda ospitalità, derivante dal grosso bagaglio di valori contenuti nella parola: Identità Nazionale."