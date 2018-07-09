Capitaneria di Porto: "Avviso di burrasca"
TERMOLI. Bollettino emesso da C.N.M.C.A. METEOMAR – Ita - Alle ore 06.00 UTC del 09.07.2018
NORDOVEST 5 IN ATTENUAZIONE SETTORE NORD –SERENO O POCO NUVOLOSO -VISIBILITA' BUONA – MOLTO MOSSO IN ATTENUAZIONE SETTORE NORD.
Tendenza: NORDOVEST 4 - PARZIALMENTE NUVOLOSO. Validità: Fino alle ore 18.00 UTC del 09.07.2018.
ULTIMO BOLLETTINO:
C.O.MET. - METEOMAR - ITA BOLLETTINO DEL TEMPO SUL MEDITERRANEO EMESSO ALLE ORE 06:00/UTC DEL GIORNO LUNEDI' 09 LUGLIO 2018 E VALIDO FINO ALLE 18:00/UTC DI OGGI.
1. AVVISI TEMPORALI IN CORSO: NIL. TEMPORALI PREVISTI: NIL. BURRASCHE IN CORSO: NORDOVEST 7 SU IONIO SETTENTRIONALE. BURRASCHE PREVISTE: NIL.
2. SITUAZIONE PRESSIONE LIVELLATA DI 1016 HPA SUL MEDITERRANEO CENTRO-OCCIDENTALE.
AREA D'INSTABILITA' SULLA PENISOLA BALCANICA. AREA D'INSTABILITA' SULL'ITALIA SETTENTRIONALE. DEPRESSIONE A CARATTERE STAGIONALE SUL MAR DI LEVANTE.
3. PREVISIONE
VALIDA FINO ALLE 18:00/UTC DI OGGI E TENDENZA NELLE 12 ORE SUCCESSIVE:
-ADRIATICO CENTRALE NORDOVEST 5 IN ATTENUAZIONE SETTORE NORD –SERENO O POCO NUVOLOSO -VISIBILITA' BUONA MOLTO MOSSO IN ATTENUAZIONE SETTORE NORD / TENDENZA: NORDOVEST 4 -PARZIALMENTE NUVOLOSO.
- ADRIATICO CENTRALE NORDOVEST 2 MARE 2/SUDEST 3 MARE 2/EST 4 MARE 2/SUDOVEST 3 MARE 2.