Riprende “LiberaMente… pensieri e parole in Biblioteca”

LARINO. “E se…una notte un sogno”. Si chiama così il nuovo incontro organizzato dal Lions club di Larino. Primo appuntamento del percorso culturale “LiberaMente… pensieri e parole in Biblioteca” dell’anno lionistico 2018-2019, questo pomeriggio, presso il Palazzo Ducale in Sala Freda dalle ore 18. L'iniziativa a cura del Lions Club di Larino in collaborazione con il Comune frentano rientra nel cartellone dell’estate larinese. L’incontro dal titolo “E se…una notte un sogno” mette in campo poesie e prosa “raccontate” dal poeta Pietro Picucci nella sua ultima opera “Ho mangiato il silenzio”, espressioni di un uomo che con occhi da ragazzo guarda il mondo e la vita negli aspetti più affascinanti e anche sconcertanti, ma con la mente riflessiva dell’uomo maturo. Emozioni di una vita messa a disposizione dell’altro, quella del dottor Picucci.Presenti all’evento dopo i saluti del presidente del Lions Club Marilena Marra, il sindaco Giuseppe Puchetti, l’assessore alla cultura Maria Giovanna Civitella, il critico d’arte Antonio Picariello e l’autore Pietro Picucci.