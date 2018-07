Mutua sanitaria Cesare Pozzo tra i protagonisti del tour della salute

TERMOLI. Cesare Pozzo sarà tra le realtà presenti al Tour della Salute, evento itinerante all’insegna della prevenzione che per la decima tappa interesserà Termoli. L’appuntamento è per Sabato 14 Luglio dalle 17.00 alle 22.30 in Piazza Sant’Antonio. L’iniziativa è volta a sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza di osservare uno stile di vita sano al fine di prevenire in particolare le malattie croniche. I partecipanti potranno confrontarsi direttamente con medici specialisti e con operatori sanitari ai quali chiedere consigli e pareri. I più piccoli, invece, saranno accolti nelle area ludiche per imparare divertendosi.

Dal diabete alle malattie cardiovascolari, dall’ipertensione alle fake news che sempre più popolano il mondo della sanità on-line, tanti gli spunti che saranno di volta in volta approfonditi nel corso del Tour, un’iniziativa abbracciata con entusiasmo dalla Mutua sanitaria Cesare Pozzo per tener fede all’obiettivo di aprirsi alla società non solo come sostegno in caso di difficoltà, ma anche come supporto a iniziative di sensibilizzazione. Ulteriori informazioni sono disponibili online: https://www.facebook.com/iltourdellasalute/ CesarePozzo nel Molise: La Società di mutuo soccorso Cesare Pozzo è una delle più grandi realtà che operano nel campo della sanità integrativa: ad oggi conta 19 Sedi Regionali, oltre 70 fra Sportelli e Presidi e più di 2700 strutture sanitarie convenzionate in tutta Italia. Nel Molise è presente a Campobasso ed assiste complessivamente 1355 famiglie garantendo ai Soci anche una vasta rete di strutture sanitarie convenzionate in tutta la Regione. La Sede Regionale di Cesarepozzo nel Molise si trova a Campobasso in Via Garibaldi, 67/69. Per informazioni: tel. 0874.482004 - email molise@mutuacesarepozzo.it