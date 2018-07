Regionalismo differenziato, Toma: «Sì, ma senza condizioni discriminanti»

CAMPOBASSO. Ma come rendere possibile ciò, visto che la ‘questione meridionale’ non é ancora tramontata, nonostante i numerosi interventi di finanza dedicata?

A tal riguardo riteniamo vada varata una stagione di interventi straordinari per il Molise e per il Sud in termini non tanto di assegnazione di finanziamenti, quanto di attivazione degli interventi già assegnati.

I punti cardine di questa nuova stagione sono lo snellimento della burocrazia e la riduzione dei livelli di controllo, che ritardano enormemente l’utilizzo dei fondi sia europei che statali; il maggiore utilizzo delle procedure negoziate di assegnazione dei lavori pubblici; la rapida erogazione dei fondi pubblici una volta assegnati alle imprese; la formazione professionale continua dei dipendenti pubblici; la maggiore attribuzione della quota di fondo perequativo non attribuito esclusivamente su parametri demografici.

Insomma, immaginiamo una stagione di snellezza delle procedure e di rapidità degli interventi finanziari, accanto a maggiori e più diffuse competenze dei pubblici funzionari.

Fatte salve queste condizioni, potrà utilmente parlarsi di regionalismo differenziato».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha espresso la sua posizione in relazione al regionalismo differenziato, tema particolarmente sensibile nell’ambito della discussione sul nuovo regionalismo, e che ieri è stato affrontato e dibattuto nel corso dei lavori della Commissione Affari istituzionali della Conferenza delle Regioni.