Acquaviva Collecroce, Lorenzo Spadanuda coordinatore Lega

ACQUAVIVA COLLECROCE. «Ormai la Lega non la ferma più nessuno e nessuno, potrà mai più dire che non siamo il partito dei cittadini e del territorio, il partito che vuole ridare voce alle persone e che con quelle persone intende trovare il modo e il sistema per aiutare lo sviluppo della nostra Regione. Ad Acquaviva Collecroce, ho scelto ancora una volta un giovane, Lorenzo Spadanuda, che tra l'altro è stato candidato nella nostra lista della Lega alle scorse elezioni regionali in rappresentanza del mondo agricolo, quel mondo fatto da tantissime aziende che maggiormente oggi soffrono nel Molise». Così Aida Romagnuolo, responsabile del partito in provincia di Campobasso e Capogruppo alla Regione. Con Lorenzo Spadanuda alla guida della Lega di Acquaviva Collecroce, ha proseguito Romagnuolo, abbiamo realizzato l'obiettivo di mettere a capo della Lega locale un operatore agricolo a tutti gli effetti, un coltivatore che conosce profondamente i guasti dell'agricoltura molisana e soprattutto i rimedi per farla tornare ad essere produttiva con sostanziosi ricavi. A Lorenzo Spadanuda, ha concluso Romagnuolo, ho affidato anche il coordinamento del movimento giovanile provinciale di Campobasso dei giovani leghisti, struttura questa che prenderà immediatamente i contatti con la nostra coordinatrice regionale Giulia Minnillo.