Termoli Nuoto tra campionato regionale e nazionali di salvamento

TERMOLI. Settimana intensa quella per la squadra di nuoto termolese impegnata su due fronti contestualmente.

La squadra, per scelta del tecnico Gianluca Cerri, si è dovuta dividere tra le due competizioni e ciò ha ridotto il numero di partecipanti ai regionali di categoria conclusi ieri.

Niente male il risultato della Termoli Nuoto che con i suoi cinque partecipanti assoluti ha portato a casa 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

Titoli ottenuti da: Benedetta Biondi (cat. Cadetta) oro nei 50 DO, argento nei 100 SL e bronzo nei 50 FA; Marika Forte (cat. Senior) oro nei 50 FA e argento nei 50 DO; Antonella Manes (cat. Senior) 3 ori rispettivamente 100 RA, 50 RA e 200 MX; Lorenzo Colombo (cat. Junior) argento nei 200 SL e bronzo nei 100 SL; Francesco Scarati (cat. Cadetti) oro nei 200 SL e 3 bronzi nei 50 FA, 50 RA e 100 SL.

Mentre tra i qualificati nelle regionali esordienti dello scorso giugno, Cristina De Francesco, Simone Di Meo, Leo Passero e Raul Giuoco, quest’ultimo ha riportato un ulteriore oro nei 100 RA e un bronzo nei 200 RA.

Fuori competizione l’atleta Michele Lallopizzi (cat. Junior), della Sport Management che si allena con la Termoli Nuoto presso l’impianto de “La Fabbrica del Nuoto”, reduce dal suo ultimo impegno al “Trofeo Internazionale Sette Colli” che lo ha visto alla prova nei 50 e 100 DOmigliorando ulteriormente il suo tempo.

Il presidente della Termoli Nuoto, Vincenzo Tufilli, ha così commentato il risultato dei regionali: “ci siamo dovuti sacrificare per un calendario che ha visto l’accavallarsi di due manifestazioni importanti per noi, una scelta non semplice perché i nostri atleti, dopo un anno di preparazione, volevano partecipare ad entrambe le manifestazioni; purtroppo le ultime modifiche di calendario ci hanno costretto a fare delle scelte con qualche dispiacere per i nostri ragazzi che vivono a pieno il senso dello sport”, ha poi concluso “siamo comunque molto soddisfatti perché tutti gli atleti alle regionali hanno conquistato il podio, a loro complimenti e grazie da parte di tutta la società, mentre per gli atleti impegnati da mercoledì pomeriggio alle nazionali a Roma sono sicuro che non mancherà il tifo da parte di Termoli e del Molise a sostegno dell’unica squadra in rappresentanza della regione”.

Un grazie da parte della società alle famiglie e a Claudia Di Rosso che nel corso dell’annata agonistica è stata parte attiva dello staff tecnico.