Peo è scomparso tra Mafalda e San Felice: si offre ricompensa per il ritrovamento

MAFALDA. Pastore del Caucaso smarrito, offresi ricompensa. E’ sparito dalla zona della Trignina sul territorio di Mafalda, nei pressi del distributore e vicino al bivio per San Felice del Molise. Non si hanno sue notizie da domenica primo luglio tra le 10 e le 12 di mattina. Le volontarie hanno cercato anche nei comuni vicini di Dogliola e Tavenna, ma si ritiene che possa essere stato rapito da qualcuno che ha deciso di sottrarlo all’amore della sua famiglia che era in attesa di completare l’adozione di lì a pochissime ore. Si tratta di un cane di razza Pastore del Caucaso che risponde al nome di Peo ed al momento della scomparsa indossava un collare verde ma era ancora sprovvisto di chip. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Peo potrà contattare l’associazione “Amici di Poldo” al numero 328.2623944. Si offre ricompensa.