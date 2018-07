MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini comunica che sono state attivate nei giorni scorsi le prime telecamere del sistema videosorveglianza, installate sul territorio cittadino.

Le immagini raccolte, come già comunicato in un'altra occasione, saranno riversate sui server collocati nella sede della Polizia Municipale, al fine di conservare i dati secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

«Siamo felici di poter inaugurare la prima parte della videosorveglianza già in questa stagione estiva - dichiara Travaglini - e cioè nel momento in cui si riscontra un maggiore afflusso di persone sul nostro territorio. Ad oggi sono state attivate 14 telecamere sia all'interno del paese che alla Marina di Montenero di Bisaccia - Costa Verde, su un totale di 35 impianti previsti.

L'attivazione di questo sistema costituisce sicuramente un ottimo deterrente nei confronti di eventuali malintenzionati che intendessero prendere di mira beni pubblici o privati della nostra comunità; l'intento è quello di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano, con la conseguenza di veder diminuire o frenare comportamenti incivili e illeciti, incrementando così la sicurezza nei confronti dei cittadini.

Siamo fiduciosi di poter completare prossimamente la messa in funzione delle restanti telecamere, in modo da poter dire di aver finalmente concluso il lungo iter procedimentale che ci ha visti protagonisti insieme con altri comuni molisani, con la Regione Molise, con le Prefetture di Campobasso e Isernia e con le Forze dell'Ordine, dell'ormai noto Patto per la sicurezza, che abbiamo voluto sottoscrivere con convinzione in nome di tutta la cittadinanza montenerese».