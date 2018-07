Romagnuolo sostiene Cotugno sul Bit: «Investire in loco su una rete del bello»

Il capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia, Nico Romagnuolo, condivide e sostiene la scelta dell'assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, di non partecipare alla prossima Borsa Internazionale del Turismo a Milano. «La formula della Bit – ha spiegato il consigliere – non è quella che si adatta meglio alle peculiarità della Regione Molise ma bisogna, al contrario, investire su un grande progetto territoriale così come ha annunciato Cotugno».

Romagnuolo ha partecipato alcune volte, da amministratore regionale e provinciale, alla manifestazione di Milano e, in base alla sua esperienza, ha riscontrato la mancanza di reali e concreti risvolti positivi rilanciando l'idea del nuovo assessore al Turismo. Secondo il consigliere di Forza Italia «Investire 'in loco' su una rete del bello e di tutte le realtà di cui si compone l'immenso patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico della nostra regione significa creare una vera e propria identità che supera i campanilismi, definisce meglio e il marchio 'Molise' e lo proietta sui circuiti internazionali partendo dalle radici e da eventi organizzati sul territorio che, seguendo la linea dell'assessore Cotugno, daranno impulso all'economia locale composta – ha concluso Nico Romagnuolo - da una miriade di piccole imprese capaci di attirare, grazie alla loro unicità, flussi turistici dalle altre regioni e dall'estero».