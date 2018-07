"Hopper in the town", al castello Svevo una retrospettiva dedicata al pittore americano

TERMOLI. Hopper in the down è una retrospettiva in chiave fotografica degli ambienti fissati dal grande pittore americano Edward Hopper visualizzati nel contesto locale nella costa (Pescara, Fossacesia, San Vito, Vasto, Montenero Marina Sveva, Petacciato e Termoli) compresa tra Pescara e Termoli.

Omaggio ad un artista che con le sue opere pittoriche, ancora oggi, influenza in modo importante la filosofia visiva di ogni fotografo paesaggistico. La retrospettiva sarà ospitata al Castello Svevo, Termoli, dal 13 al 20 luglio 2018. Ingresso libero, al pubblico dalle 18,30 alle 22,30