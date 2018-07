Il tappeto ad uncinetto più lungo del mondo: Trivento si prepara a un primato da record

TRIVENTO. Un’opera dalla composizione itinerante, pronta ad entrare nella storia: la Pro-Loco Terventum e il Comune di Trivento hanno organizzato per il 29 luglio prossimo (ore 11.00) l’inaugurazione della mostra che presenterà al pubblico il tappeto ad uncinetto più lungo del mondo.

Una lavorazione di circa 600 piastrelle, capace di coinvolgere non solo un nutrito gruppo di donne del centro trignino, ma anche altre 800 partecipanti da tutto il mondo che, invitati tramite le piattaforme dei social network- hanno contribuito alla monumentale opera da ogni regione d’Italia, come pure da Messico, Albania e Croazia.

Il tappeto verrà “steso” dalla scalinata di San Nicola fino al piazzale della locale cattedrale, passando per i vicoli del caratteristico centro storico.

«Domenica 29 Luglio a partire dalle ore 11 - si legge nella nota della Pro-Liceo - ci sarà l'inaugurazione della mostra itinerante della creazione ad uncinetto realizzata a scopo benefico. Le circa 600 piastrelle di dimensione 1m x 1m di cui è composto il tappeto, saranno messe in vendita e i proventi saranno devoluti all’Associazione Famiglie Sma, una Onlus in prima linea nella lotta contro l’Atrofia Muscolare Spinale, una malattia genetica che colpisci bambini in età pediatrica. Durante il percorso, sarà possibile degustare prodotti tipici locali all'interno di un mercatino a Km 0 allestito per l'occasione. Inoltre, sarà allestita una mostra recante informazioni sulla creazione, nonchè informazioni di carattere storico - architettonico sui siti di interesse attraversati lungo il percorso. Di seguito il programma della manifestazione».

Questo il programma della manifestazione:

Ore 11, Piazza Fontana : cerimonia di apertura e saluti delle autorità. Ore 12, Scalinata San Nicola: inaugurazione del tappeto ad uncinetto. Ore 18:30, scalinata San Nicola: visita guidata nel centro storico di Trivento a cura dell’Associazione Mu.SE (Musei e spazi in rete). Ore 20:00, apericena con degustazione prodotti tipici locali e intrattenimento musicale

«Saranno disponibili - precisa la Pro-Loco - menù in convenzione con i ristoranti locali, riservati ai visitatori della mostra e i siti di interesse artistico rimarranno aperti per tutta la giornata».