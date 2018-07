Si blocca un ascensore con tre persone, accorrono Vigili del fuoco e Polizia

TERMOLI. Vigili del fuoco all'opera nel tardo pomeriggio di oggi. La squadra del distaccamento di contrada Pantano Basso è giunta coi due mezzi in via Madonna delle Grazie, poco dopo le 18.45, a causa di un ascensore fermo in un palazzo. La marcia si era arrestata per un malfunzionamento tecnico e caso particolare, oltre alla temperatura elevata di questi giorni, nel vano erano in tre.

L'azione repentina dei pompieri ha permesso loro di uscire, prima che arrivasse sul posto il tecnico reperibile della ditta che cura la manutenzione dell'impianto. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Polizia. Stress da caldo per i 3 malcapitati.