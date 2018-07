Scontro auto moto tra Casacalenda e Guardialfiera, soccorritori sul posto

GUARDIALFIERA. Soccorritori del 118 e Carabinieri della compagnia di Larino impegnati nella serata di ieri per uno scontro avvenuto poco prima delle 21.30 tra una vettura e una motocicletta.

Per fortuna si è trattato di un incidente che non ha provocato conseguenze significative per le persone coinvolte, accaduto sul ponte che collega Guardialfiera a Casacalenda.