CAMPOBASSO. Sarà presentata domani mattina (lunedì 16 luglio) alle ore 10.30 la seconda edizione del torneo ‘International basket challenge: the Molise Project’, la kermesse cestistica che – per tre giorni – vedrà le nazionali maschili under 18 di basket di Italia (guidata dal coach venafrano Andrea Capobianco), Finlandia, Inghilterra ed Ucraina sfidarsi sul parquet del PalaVazzieri di Campobasso.

Sede della presentazione la sala riunioni del Coni Molise. Già definito il calendario della manifestazione con gare previste alle 18 e alle 20.30 (tutte quelle dell’Italia). Nella prima giornata ci saranno i match Ucraina-Finlandia ed Italia-Inghilterra. Nella seconda Finlandia-Inghilterra ed Italia-Ucraina. Nella terza, infine, spazio ad Ucraina-Inghilterra ed Italia-Finlandia.

Subito dopo l’appuntamento al Coni Molise, peraltro, una delegazione azzurra sarà anche ospite presso la giunta regionale per uno scambio di omaggi col governatore Toma. L’appuntamento è fissato per le 11.30.

Gli azzurri – dopo il torneo – resteranno in Molise ad allenarsi sino a lunedì 23 con sedute al mattino (10.30-12.30) e al pomeriggio (17.30-20) aperte al pubblico sempre sul parquet del PalaVazzieri. Poi, martedì 24, ci sarà la partenza verso il centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma prologo alla partenza per la Lettonia, sede degli Europei di categoria.