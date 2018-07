LARINO. Non poteva mancare, per gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale di Larino, la “Festa d’Estate” con musica e magie, prevista nel pomeriggio di lunedì 16 luglio all’interno della stessa struttura, animata dai volontari dell’associazione Sorridere Sempre onlus.

“Un’iniziativa organizzata a tempo di record! Grazie alla disponibilità dei volontari dell’associazione Sorridere Sempre onlus, missionari del sorriso, o meglio “Amici del Sorriso” così come li definiscono i nostri ospiti – ci dice Carmen animatrice in RSA, aggiungendo poi – “Sarà un pomeriggio musicale, dove gli ospiti si potranno divertire a cantare le canzoni che abbiamo ri – imparato durante il laboratorio musicale del mercoledì. Canzoni più romantiche come “Una rotonda sul mare” del molisano Fred Bongusto, o anche canzoni più sbarazzine come i tormentoni estivi del passato. I nostri amici clown ci hanno promosso che regaleranno agli ospiti delle nuove magie”

«In passato, la Rsa e gli “Amici del Sorriso”, sono stati partner in tante iniziative ma anche di un’amicizia speciale che lega i volontari e gli stessi ospiti della struttura. Queste non sono parole buttate al vento ma lo diciamo perché nella Rsa ci sono ospiti che vivono con noi dal 2012, anno in cui è stata inaugurata la struttura. Una residenza che oggi ha una capienza di 40 posti letto, che ospita anziani con patologie croniche e persone diversamente abili. Una struttura giovane che lotta con i tagli alla sanità, che nonostante tutto fornisce le dovute cure mediche, infermieristiche, fisioterapiche, assistenziali e non ultime anche educative/animative – dicono dalla struttura - Certo non siamo perfetti ma in ognuno dei professionisti, componenti l’equipe della struttura, non manca mai il desiderio di portare benessere ai nostri ospiti. Sappiamo che non basta far ben il proprio lavoro ma è importante come lo si fa! A volte un sorriso, una carezza, possono alleviare i disagi della malattia più di un farmaco. Al contrario, limitarsi alle sole cure senza curarsi della persona, per quanto è un atteggiamento professionale, sicuramente non basta! Si può concludere citando una frase che ogni componente della nostra equipe ha fatto sua: “Se si cura una malattia si vince o si perde ma se si cura una persona comunque si vince” di Pacth Adams”

Buona festa d’estate!