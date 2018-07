Cordoglio in Molise per la morte di Giovanni Cefalogli

CAMPOBASSO. L’impegno, la tenacia, l’amore per il tuo lavoro, per la cooperazione e per il sociale nel quale hai speso la tua vita, ma anche la voglia di combattere fino all’ultimo momento la malattia, portandola nel tuo quotidiano e continuando a combattere le tue battaglie. Te ne sei andato, caro Giovanni, lasciando in noi tutti il ricordo di un uomo forte e appassionato. Sarai di esempio per tanti e nella memoria di molti. In questo giorno triste per tutti noi, LegaCoop Molise ti ricorda con affetto e riconoscenza per il ruolo di Presidente ricoperto nel passato a servizio del mondo cooperativo per il quale oggi continueremo a lavorare con onestà e determinazione, anche nel tuo ricordo. Tutta la LegaCoop Molise e il mondo della cooperazione si stringono attorno ai tuoi cari. Ciao Giovanni