ATESSA. Ancora due secondi posti per le rappresentative del Cedas dello stabilimento SEVEL di Atessa, impegnate lo scorso fine settimana nella fase finale del Trofeo Edoardo Agnelli. La manifestazione, riservata alle quattro migliori rappresentative Cedas degli Stabilimenti italiani del Gruppo FCA, si è giocata sui campi e nelle palestre di Pesaro (Pu) e dei comuni limitrofi.

Veramente bravi i pallavolisti (Valentina Di Camillo, Giovanni Di Pinto, Enrico Di Deo, Giuseppe Di Rocco, Manuel Ortolano, Ottavio Franciotti, Marco Ubaldi, Vincenzo Spadano, Paride Mancini, quest’ultimo nella doppia veste di allenatore – giocatore, dirigente accompagnatore Giuseppe Di Gregorio). Hanno vinto quasi inaspettatamente, ma con pieno merito, la semifinale giocata contro i torinesi della CNH Industrial, conquistando così l’accesso alla finalissima. Dove hanno però trovato un ostacolo insormontabile nella squadra di FCA Italy – Mirafiori. Facendo leva sull’agonismo e sulla determinazione i ragazzi di mister Mancini hanno cercato di contrastare in ogni modo gli avversari, che si sono comunque imposti per 2 a 0 aggiudicandosi il trofeo in palio.

Nel torneo di calcio, i ragazzi di Atessa hanno conquistato l’accesso alla finale battendo per 4 a 1 la coriacea formazione di CNH Industrial Torino. Nella sfida decisiva, per l’ennesima volta gli abruzzesi hanno trovato sulla loro strada la FCA di Melfi. Ed anche stavolta non c’è stato nulla da fare per i porta colori della fabbrica che produce il Ducato Fiat. Che hanno resistito solo il primo tempo, conclusosi sull’1 a 1. Ad inizio ripresa, infatti, uno svarione difensivo generava la rete del vantaggio dei lucani che, approfittando della reazione veemente ma scomposta degli avversari, segnavano altre 2 reti in contropiede vincendo meritatamente per 4 a 1. Questi i componenti della squadra allenata da Marco Zocaro, peraltro assente dalla panchina per un improvviso lutto: Paolo Cilli, Nicola Primiterra, Matteo D’Amico Fiorindi, Romualdo Vitulli, Endrio Mario Borrelli, Giuseppe Fiermonte, Pierluigi D’Antonio, Fabio Iacobini, Nicola Budulig, Antonio Grossi, Nicola D’Aulerio, Francesco Di Cino, Peppino Remigio, Mattia Di Benedetto, Marco Natale, Stefano Civico, Francesco Antenucci, Giovanni Fornaro – dirigenti Giuseppe Di Foglio e Giuseppe Vaccaro.

“Con la partecipazione all’”Edoardo Agnelli” – ha commentato Valter Di Gregorio, Segretario del Cedas Sevel che coordina le attività sportive dello stabilimento di Atessa - si è chiusa la parte più impegnativa della nostra stagione sportiva. Siamo soddisfatti sia dei risultati, sia, soprattutto, degli apprezzamenti che ci sono venuti dai nostri colleghi/avversari. Ora il nostro impegno organizzativo è rivolto alle “festa dell’amicizia nello sport” che il prossimo 8 e 9 settembre ci vedrà giocare tornei di beach volley, beach tennis, calcio a 5, tennis tavolo e pallacanestro sulle spiagge e nelle palestre di Vasto e San Salvo. ”