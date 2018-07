Assistenti giudiziari in Molise, Occhionero: «si attinga alla graduatoria esistente»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo la nota della deputata di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhionero, riguardo alla carenza del personale con cui sono alle prese i tribunali in Italia:

«Il sistema della giustizia in Italia, alle prese con le gravi carenze di personale, provoca ogni giorno che passa difficoltà ai magistrati, agli avvocati e a personale amministrativo. Il peso maggiore di questo blocco lo sopportano i cittadini i quali, dalla giustizia, aspettano risposte certe e in tempi il più possibile rapidi.

Difficoltà che mi sono note, cito come esempio il tribunale di Larino dove per lo più esercito la mia professione di avvocato, e che mi hanno spinto insieme al collega Federico Conte di chiedere con una interrogazione al ministro Bonafede di procedere allo scorrimento della graduatoria di idonei, relativa al concorso per assistenti giudiziari del novembre 2016. Di questi sono stati già avviati al lavoro 2820, ne restano poco più di duemila.

Credo sia necessario, in relazione al percorso di riqualificazione interna del personale amministrativo della giustizia, con lo sblocco del turn over, attingere alla graduatoria esistente per rendere più efficiente la macchina della giustizia.

L’interrogazione verrà illustrata nel corso della settimana al question time della commissione.

Domani, invece, interverrò alla Camera nel corso della seduta sull’istituzione della Commissione antimafia, per la quale, insieme al gruppo di Liberi e Uguali, abbiamo annunciato il voto favorevole.»