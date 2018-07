International basket challenge: la Finlandia conquista l’opening game contro l’Ucraina

CAMPOBASSO. Equilibrio, agonismo e tanto ritmo con un ‘run and gun’ accentuato a far da cornice alla contesa e con delle per. L’opening game della seconda edizione dell’International basket challenge ‘The Molise Project’ che ha preso il via al PalaVazzieri ha dato vita ad un confronto in cui Finlandia ed Ucraina hanno corso con grande lena dalla palla a due sino all’ultima sirena con continui capovolgimenti di fronte ed i finnici capaci di mettere la testa avanti sul finire del primo quarto, andando a mantenere il vantaggio, nonostante i tentativi di rientro degli ucraini rimasti a lungo ad un solo possesso di distacco prima di un break scandinavo di 7-2 che all’altezza di metà periodo ha portato la Finlandia sul 59-52. Da quel momento, tra gli ucraini, si è come spenta la luce e per i finlandesi, apparsi a quel punto più continui anche nelle soluzioni dall’arco, è stato facile sprintare verso il primo referto rosa della kermesse seppur con qualche piccolo patema sul finale.

II INTERNATIONAL BASKET CHALLENGE, THE MOLISE PROJECT; LE GARE DELLA PRIMA GIORNATA: Finlandia-Ucraina 66-61, Italia-Inghilterra.

LA CLASSIFICA: Finlandia 2; Ucraina, Italia ed Inghilterra 0.

(Italia ed Inghilterra una partita in meno)

LE PROSSIME GIORNATE: (17/07) Inghilterra-Finlandia (ore 18), Italia-Ucraina (ore 20.30); (18/07) Ucraina-Inghilterra (ore 18), Italia-Finlandia (ore 20.30).

FINLANDIA 66

UCRAINA 61

(16-19, 26-32; 47-45)

FINLANDIA: Granlund 7 (2/5, 1/3), Amzil 3 (0/3, 1/1), Jantunen 8 (2/7, 0/1), Tainamo 6 (3/5), Tahvainen 22 (6/12, 3/9); Uotila 2 (1/1, 0/1), Timonen 4 (2/3, 0/2), Lahdetniemi 2 (1/3), Storgard 10 (0/1, 3/8), Avist, Rautsalo (0/1), Kuukkanen 2 (1/2). All.: Lohikoski.

UCRAINA: Shvets 3 (0/1, 1/3), Orzul 16 (4/4, 2/7), Novitskyi 9 (3/7), Fresh-Stakhanov, Markovetskyy 4 (2/2); Klevzynik 7 (2/3, 0/2), Shorstkyi 17 (5/9, 2/5), Skira 2 (1/1, 0/3), Zaiets (0/1), Chernea (0/1 da 3), Sorochan 2 (1/3, 0/2), Kim 1 (0/1). All.: Markov.

ARBITRI: Caforio (Brindisi), Mottola (Taranto), Bartolomeo (Brindisi).

NOTE: fallo antisportivo a Shortskyi (Ucraina). Tiri liberi: Finlandia 6/12; Ucraina 10/16. Rimbalzi: Finlandia 37 (Jantunen 14); Ucraina 34 (Markovetskyy 6). Assist: Finlandia 8 (Jantunten 5); Ucraina 6 (Shvets 3). Progressione punteggio: 4-14 (5’), 19-26 (15’), 39-42 (25’), 59-52 (35’). Massimo vantaggio: Finlandia 9 (61-52); Ucraina 12 (2-14).