Lanza: «Incontro a Roma con Dem-A»

Molise. Non è stata una scelta fortuita la Casa Internazionale delle Donne, il luogo dove Dem-A (il movimento fondato dal sindaco di Napoli), ha promosso l’incontro tenutosi il 14 Luglio 2018.

Incontro con persone, attivisti, movimenti, sinistra diffusa, amministratori e sindaci di alcune città italiane.

Presenti i vertici di tutta la sinistra da RC a SI, Possibile…, presenti tante persone senza tessere della sinistra diffusa, presenti movimenti come “Prima le Persone” fondato da esponenti di primo piano dell’Altra Europa, presenti movimenti come quello del Sindaco di Parma Pizzarotti (Italia in Comune ),Potere al Popolo, Sindaci ed amministratori di diverse città.

Tante le sigle da Dem-A a Diem (il movimento fondato a livello europeo dall'ex ministro greco Yanis Varoufakis), realtà sociali di base, realtà civiche territoriali, associazioni e movimenti nati su base regionale come L’Altra Liguria, Laboratorio Progressista, OLM, Il sud che Sogna e diversi altri ancora.

«Questa volta ci siamo c’è la consapevolezza che nessuno potrà farcela da solo. Serve uno spazio comune, un luogo dove si parli con una sola voce e che non sia la sommatoria delle tante sigle ma riporti al centro le persone, le loro esperienze, il loro impegno.

La strada è tutta in salita, la svolta è epocale, serve un atto rivoluzionario di grande generosità soprattutto da parte delle organizzazioni esistenti, per superare i propri recinti, rimettere ordine alle priorità rimettere al centro le persone, i loro bisogni, la dignità individuale e collettiva di un popolo che soffre una crisi economica e sociale senza precedenti.

Uno spazio politico comune per noi di Laboratorio Progressista significa SCIOGLIERE quello che c’è. non superarlo, l’Altra Europa insegna, serve una scelta decisa netta, discontinua, fatta da donne e uomini generosi che sanno immaginare il futuro, che sanno guardare e cambiare il presente partendo dal proprio io per costruire un noi».

Nicola Lanza Laboratorio Progressista