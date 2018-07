TERMOLI. L' Associazione "Nati per leggere Molise", ha organizzato quattro appuntamenti al Lido Mistral, per passare un po' di tempo in allegria tra i libri... anche quando si è in vacanza!

Il 18 luglio, il 1, 8 e il 22 agosto. Presso il Lido Mistral sul lungomare C. Colombo alle ore 18, in caso di maltempo presso l'Hotel Meridiano.

La partecipazione è gratuita.