Romagnuolo: «Un orrore prelevamento autoscala dei Vigili del fuoco di Termoli»

TERMOLI. «Come unico consigliere regionale della Lega e del centrodestra eletto nel Basso Molise, trovo gravissimo, ingiustificato, ridicolo e assurdo l'episodio e pertanto chiedo al Presidente Toma di intervenire immediatamente con la massima determinazione e fermezza. Ho appurato che l'autoscala del 115 in dotazione al Corpo dei Vigili del Fuoco di Termoli è stata letteralmente prelevata su indicazione del Comando generale del Corpo e trasferita a Roma, un trasferimento forzato che ha lasciato allibiti, demotivati e sconcertati non solo i nostri vigili del fuoco ma anche i cittadini. Un episodio assurdo, un orrore di una gravità inaudita che dimostra la debolezza della nostra Regione e la capacità di sopraffazione di coloro che operano nelle stanze dei bottoni romane, di coloro che giocano sulla pelle dei cittadini molisani e non comprendono che tutto il basso Molise ha urgente bisogno di quel mezzo, considerato che nell'area di Termoli ci sono importanti aziende e soprattutto un imponente nucleo industriale. E' un fatto ridicolo e l'episodio è ingiustificato, perchè dimostra l'insensibilità umana e morale da parte del Comando generale verso il nostro territorio e le nostre popolazioni. Se si sviluppa un incendio in un palazzo o in una fabbrica, diventa praticamente impossibile intervenire.» Così Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega al Consiglio Regionale del Molise e strenuo difensore di Termoli e dell'intero Basso Molise. «Quell'autoscala- ha continuato Romagnuolo- deve tornare immediatamente a Termoli, quel mezzo così importante assegnato ai vigili del fuoco di Termol deve tornare nella piena disponibilità dei nostri Vigili soprattutto per prevenire eventuali tragedie.»