Mam: «Latitanza della Giunta Regionale sulla riforma dei Consorzi di bonifica»

CAMPOBASSO. «A circa due mesi dal precedente articolo in cui si sollecitava la Giunta Regionale a mettere mano alla riforma del settore della bonifica e dell’irrigazione, il Movimento Agricolo Molisano (Mam) deve constatare che tanto il Presidente Toma quanto l’assessore all’agricoltura Cavaliere, nonostante abbiano fatto compagna elettorale sui problemi dei consorzi di bonifica soprattutto nel Basso Molise, stentano ancora a percepire la gravità della situazione, né affrontando spontaneamente la problematica degli enti di bonifica molisani, né sostituendo i Commissari nominati dal precedente esecutivo regionale, nonostante le ben note carenze riscontrabili nel loro operato. Anzi, l’impressione è che il presidente Toma voglia lasciar ancora andare avanti i consorzi di bonifica molisani per inerzia, nel solco tracciato dalla precedente Giunta regionale, senza avere nessuna idea di come affrontare il problema, visto anche il perdurante rinvio della discussione in Consiglio Regionale dell’interpellanza sui Consorzi di Bonifica, presentata dal Movimento Cinque Stelle, quasi a voler ricalcare le orme dell’ex assessore Facciolla, che rimandò per circa sei mesi la trattazione a palazzo Daimmo della mozione sui Consorzi di Bonifica.

Vista la latitanza della Giunta Regionale e l’inutilità della gestione commissariale, finora incapace finanche di chiarire quale sia l’effettiva esposizione debitoria dei due Consorzi del Basso Molise, è intenzione del Movimento Agricolo indire prossimamente assemblea pubbliche con tutti i consorziati, per cercare soluzioni ai nodi critici irrisolti dei Consorzi: costi della risorsa irrigua, spese energetiche per il pompaggio dell’acqua, scarsità degli interventi di bonifica idraulica a fronte di contributi di bonifica sempre maggiori, inadeguata contribuzione regionale alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione.»

Movimento agricolo molisano