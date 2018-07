Romagnuolo: «Gazebo Lega a Larino contro i morti per malasanità in basso Molise»

LARINO. «Sabato prossimo saremo presenti con un nostro gazebo della Lega dalle ore 18,00 alle ore 20,00 davanti all'Ospedale Vietri di Larino, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul gravoso problema che investe la sanità frentana e quella molisana in particolare. Come ha dichiarato più volte il nostro leader Salvini, gli ospedali devono aprire e non chiudere. Basta morti nel Basso Molise per la responsabilità di una sanità che di sanità non ha nulla se non in senso negativo, parlerei di malasanità, una sanità che non ha più nulla di umano, una sanità allo sfascio debellata da una politica aggressiva e distante anni luce dai bisogni dei cittadini e degli ammalati.

Il bacino del Basso Molise è grandissimo, centinaia di migliaia di cittadini che risiedono in una delle aree più popolate della Regione e dove maggiore è la mancanza di servizi a cominciare dall'acqua e da una pessima sanità. Dopo il fattaccio che ha visto coinvolto ieri il giovane larinese, manifesto tutta la mia insoddisfazione umana e politica, perchè immediatamente si risolva il gravoso problema della sanità a Larino, a Vernafro, ad Agnone e nel Molise, affinchè la stesa torni ai livelli necessari di assistenza.»

E' quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, capogruppo della Lega alla Regione Molise.