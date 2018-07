MONTAGANO. Alle ore 10:40 squadra vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta in località Colle Tre Croci a Montagano per l'incendio di una baracca in stato di degrado. Sono intervenuti due mezzi, un'autopompa e un'autobotte con relativo personale, ed inoltre i carabinieri del posto e due unità del nucleo investigativo dei vigili del fuoco (Niat).

Si è provvedutoallo spegnimento e relativa bonifica dell'area interessata nonché ai rilievi investigativi per determinarne le cause.