Bojano, recuperato cane caduto in un dirupo

BOJANO. Alle ore 10.50 di questa mattina squadra Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco interveniva con due mezzi, una campagnola ed un mezzo speciale Saf in contrada Ciccagne di Castellone di Bojano per il recupero di un cane da pastore caduto accidentalmente in un dirupo. Sono state utilizzate tecniche Saf per la messa in sicurezza del sentiero e per il recupero dell'animale. Sul posto erano presenti i proprietari del cane ai quali è stato riconsegnato.