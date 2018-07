Cgil Molise, il 20 luglio assemblea precongressuale del sindacato pensionati

GUGLIONESI. Si terrà domani, venerdì 20 luglio alle ore 17, presso la sala Consiliare del Comune di Guglionesi, la seconda assemblea precongressuale del sindacato pensionati italiani della Cgil Molise. Gli iscritti pensionati dei comuni di Guglionesi, Montecilfone e Palata si riuniranno per discutere in merito ai documenti congressuali della Cgil e per eleggere i delegati al congresso della lega pensionati del Basso Molise.

La prossima assemblea si terrà venerdì 27 luglio alle ore 17 presso la sala Consiliare del Comune di Portocannone e interesserà gli iscritti di Portocannone e di Campomarino. Oltre alle iscritte e agli iscritti, si invita la popolazione tutta a partecipare per un momento di confronto.