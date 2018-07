"Camminare per il benessere", l'importanza di muoversi spiegata a Tavenna

TAVENNA. Domani pomeriggio, venerdi 20 luglio, alle 19:30 nella mediateca comunale del comune di Tavenna si svolgerà il convegno “Camminare insieme per il benessere” con i saluti della presidente della sezione Avis di Tavenna Ilenia Cianfagna e del sindaco di Tavenna Simone Spadanuda.

Relatori saranno la dottoressa Rosina Servidio medico sociale dell'associazione che illustrerà i benefici della camminata per la nostra salute e poi l' intervento del dottor Marco Tagliaferri che tratterà sui benefici del camminare sia come prevenzione che cura delle patologie del benessere. Il diabete, l'obesità, le malattie cardiovascolari sono le patologie più frequenti che si avvalgano dell'azione salutistica del movimento. Ma anche la rieducazione funzionale per la riconquista di una corretta postura, per le persone affette da sla e Parkinson, e per tutte le persone che hanno problemi si equilibrio e stabilità. Senza tralasciare l'importante funzione del movimento nella prevenzione dell'invecchiamento e nella ristrutturazione delle emozioni.

Certo non basta dire cammina! Bisogna educare le persone a saper camminare per non crearsi un danno. E' l'obiettivo del convegno di Tavenna che si inserisce nel progetto globale " Scienza, cultura, tradizione e salute" che i Borghi della Salute presenteranno al Congresso Nazionale SIMDO che si terrà a Palermo dal 18 al 20 Ottobre prossimo. Non movimento agonistico e competitivo ma Movimento Lento perché non educhiamo ad arrivare primi ma a custodire la propria Salute! La Scuola Internazionale di Nordic Walking PabMed va in questa direzione.