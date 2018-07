Criminalità organizzata, a 26 anni dalla strage di via D'Amelio tavolo tecnico delle regioni

ROMA. A 26 anni dalla strage di via D'Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino, presso la sede della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali in Roma si è riunito il primo tavolo tecnico del Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla Criminalità Organizzata. Il Presidente del Consiglio Regionale del Molise, Salvatore Micone, in qualità di componente del Coordinamento, ha sottolineato: "È evidente, oggi più che mai, l'urgenza di dare un segnale forte e concreto creando una "rete" interregionale diretta al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata".

Inoltre, ha ribadito: "Credo fermamente che sia necessario attivarsi per la promozione della cultura alla legalità e che bisogna, anche nella nostra Regione, porre in essere interventi legislativi che istituiscano una Commissione speciale e un Osservatorio regionale sul contrasto alla criminalità organizzata".