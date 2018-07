VASTO. Sabato 21 luglio alle ore 10:00 è in programma il primo Trofeo di nuoto Città del Vasto, valido per il campionato italiano di mezzofondo in acque libere.

L’evento patrocinato dal Comune di Vasto è organizzato dall’ Associazione sportiva H2OHistonium,società satellite dell'H2O SPORT del Presidente Massimo Tucci, che gestisce attualmente la Piscina Comunale di Vasto.

La gara si svolgerà su un percorso di 3 Km, ed è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. delle categorie dagli esordienti A ai Master.

Alla prima edizione vastese, gli iscritti sono già circa 100,dal più giovane classe 2006 al già campione mondiale nella categoria Master, Casolino Domenicantonio classe 1927, atleti provenienti oltre che da tutto l'Abruzzo anche dal vicino Molise, dalle Marche, dal Lazio e dalla Campania.

Il pensiero degli organizzatori va ovviamente a chi ha reso possibile la programmazione di questa manifestazione e si esprime così nelle parole del Presidente dell'H2O Histonium, Walter Coccia: “Un grazie va a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione di questo evento e a chi l’ha sostenuto: grazie al Comune di Vasto che ha patrocinato l'evento, al "Lido Fernando" che ospiterà la manifestazione, alla Capitaneria di Porto di Vasto, a Turbostore, alla Protezione Civile, alle Forze d'Ordine e alla Croce Rossa Italiana."

Il ritrovo è previsto alle ore 10:00 presso il Lido da Fernando, Lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina. La partenza è in programma alle ore 11:00.

Siete tutti invitati per una mattinata all'insegna dello sport con gli occhi puntati sul mare!