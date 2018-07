Termoli, Momentive ospita il "Family day"

TERMOLI. Momentive è una delle più grandi realtà produttive nel settore dei siliconi speciali e dei silani, leader globale nella produzione del quarzo e di prodotti ceramici speciali. La sede centrale della multinazionale è a Waterford, New York, la cui lunga storia narra della creazione di molteplici prodotti innovativi e soluzioni concepite su misura per gli oltre 4000 clienti in più di 100 paesi.

Il network strategico che riunisce 24 siti di produzione e 12 laboratori di ricerca e sviluppo favorisce la nostra leadership mondiale e la nostra abilità nel servire i clienti in una serie di settori, automotive e vari mercati industriali di consumo.

Momentive è attiva in Molise da oltre 35 anni. Conta circa 200 dipendenti e terzisti impiegati nello stabilimento di Termoli, opera a ciclo continuo per 365 giorni all’anno.

Recentemente, la sede Momentive di Termoli ha ospitato l’evento ‘Family Day’ dedicato ai propri dipendenti e alle loro famiglie.

L’evento ha visto partecipi numerose famiglie dei dipendenti Momentive, che per un giorno sono state accolte nello stabilimento e sensibilizzate alla cultura dellamultinazionale improntata sulla sicurezza, il coinvolgimento e lo sviluppo del talento.