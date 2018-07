GUARDIALFIERA. Sono ancora aperte le iscrizioni al 6° Festival Musica Live Premio “Giampiero Paviolo” che si terrà a Guardialfiera il prossimo 12 agosto.

L'iniziativa è dedicata al giornalista scomparso qualche anno fa proprio a Guardialfiera, paese che amava tanto e che raggiungeva per le vacanze estive: Paviolo è stato caporedattore de "La Stampa" di Torino.

La Proloco di Guardialfiera ha promosso questo evento che è rivolto a band musicali che si esibiranno all’interno dell’iniziativa. Il Festival è un music contest al quale possono partecipare le band: per quei gruppi che al loro interno hanno uno o più componenti che suonano anche in altri gruppi iscritti al Festival, gli interessati potranno partecipare solamente con una band.



Per i gruppi interessati basta inviare la candidatura all'indirizzo e-mail: info@prolocoguardialfiera.it oppure tramite la pagina Facebook della Pro Loco di Guardialfiera.

La Band vincitrice del Premio “Giampiero Paviolo” riceverà una somma in denaro, erogata a fine serata, pari a 1000 euro. L'iniziativa è patrocinata dal quotidiano nazionale "La Stampa".