Il "Popolo della famiglia" accanto ai vescovi molisani

CAMPOBASSO. «Il Popolo della Famiglia condivide la riflessione dei Vescovi molisani e la rafforza a circa una settimana di distanza dal Gay Pride che si terrà a Campobasso il prossimo 28 luglio.

Anche grazie all'impegno del "Popolo della famiglia" la Regione Molise non ha concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione secondo i canoni di legge.

Il Popolo della Famiglia non si pone in alcun modo in maniera omofoba e ribadisce che manifestazioni di questo tipo non sono d'interesse sociale ma rientrano attivamente in quell'opera di colonizzazione ideologica indiscriminata in atto attraverso film, cartoni animati, programmi televisivi, video musicali, attività scolastiche sul gender etc volte a far assurgere l'omosessualità come unico modello virtuoso di unanimità.

Ringraziamo e sosteniamo i nostri Vescovi che, soli o quasi tra i Vescovi italiani, hanno sottolineato il primato della famiglia tradizionale come habitat naturale di crescita della persona e di accoglienza delle diversità».



Mirko De Carli (Coordinatore nazionale PdF nord Italia)

Erica Palmisciano (Coordinatrice PdF regione Molise)