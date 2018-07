Rinvio a giudizio Carresi, Fortinguerra: «Loro prosecuzione improponibile»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Un segnale veramente molto positivo e incoraggiante». questoè quanto dichiara Francesco Fortinguerra, portavoce per il Comitato europeo difesa animali onlus sul rinvio a giudizio da parte della Procura di Larino nei confronti di due organizzatori delle corse con i buoi di San Martino in Pensilis, grazie alla denuncia dell'Enpa nel 2014.

«Tutti sanno che le corse sono precedute da allenamenti come quello che ha comportato il rinvio a giudizio e questa ulteriore contestazione penale rende sempre più improponibile la prosecuzione delle Carresi così come sono state fatte fino ad oggi a Chieuti, San Martino in Pensilis e Portocannone.

Speriamo che tanto il vescovo, Gianfranco de Luca, quanto il presidente della Regione Donato Toma e i consiglieri regionali, che difendono a spada tratta queste manifestazioni, si rendano ben conto che di culturale hanno ben poco perché comportano ogni volta gravi sofferenze di animali e sono incompatibili con la realtà sociale di sempre maggior sensibilità verso i soggetti non umani.

Prendano piuttosto esempio dalla Carrese di San Pardo proprio a Larino, in cui la tradizione è perfettamente conciliata con il rispetto delle caratteristiche etologiche dei buoi, che si limitano a trasportare dei carri infiorati di bellissima fattura e non sono presi a botte e pungolati per farli correre.

Per questo siamo più determinati che mai nel sollevare l’indignazione pubblica nazionale e internazionale verso queste corse intrise di sofferenza e ormai dimostratesi palesemente fonti di illegalità.»