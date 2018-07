Ilva, Tartaglione: «Di Maio contro gli interessi dei lavoratori»

CAMPOBASSO. «Non bastava il decreto Dignità, ora anche sull'Ilva il vicepremier Luigi Di Maio compie scelte che vanno contro gli interessi dei lavoratori. Piu' che di 'Sviluppo economico', il ministro pare invece occuparsi del suo esatto opposto: chiudere le aziende e mortificare la crescita. Una cultura anti impresa che purtroppo emerge anche nelle sue ultime 'uscite' sullo stabilimento siderurgico di Taranto.

Il Mezzogiorno merita ben altro, ossia una politica che sappia affrontare con decisione i problemi, senza tentennamenti e lontano da quelle influenze ideologiche che gia' hanno procurato abbastanza danni nel nostro Paese. Se questo e' il 'cambiamento' tanto sbandierato dai pentastellati, siamo davvero nei pasticci. Si agisca subito per risollevare le sorti dell'Ilva e garantire un futuro alle 14mila famiglie coinvolte, che dal ministro vogliono risposte vere e non slogan buoni solo a scaldare la platea grillina». Lo afferma in una nota Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia