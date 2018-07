​“L’a-Dio e la filosofia” il quinto ebook di Sante Biello

CASACALENDA. Dopo averne pubblicati quattro, di cui tre disponibili in versione cartacea, arriva il quinto ebook del molisano Sante Biello dal titolo “L’a-Dio e la filosofia” edito da StreetLib. Questo lavoro chiude un percorso iniziato circa quattro anni fa e ruota intorno al rapporto tra l’uomo e Dio, partendo dall’antica Grecia fino ai nostri giorni. Mentre nei lavori precedenti l’autore ha affrontato la questione del male, delle vicende storiche della Chiesa e del conflitto tra fede e scienza, quest’ultimo ebook interroga direttamente i filosofi e il loro rapporto con l’Essere Assoluto: dai presocratici a Plotino, da Agostino a Tommaso, da Pascal a Leibniz, da Meslier a Kant, da Hegel a Marx, da Schopenhauer a Nietzsche, da Heidegger a Sartre.

Non vuole certo essere una dimostrazione dell’assenza di Dio ma piuttosto una constatazione di quanto si sia affievolita e mutata l’idea di un essere divino nel mondo occidentale rispetto alla concezione teocentrica presente nella società fino a qualche secolo fa, quando la visione spirituale caratterizzava e influenzava la vita quotidiana dell’uomo. Oggi anche le dottrine religiose si sono adeguate ai cambiamenti sociali, ai progressi scientifici e agli sviluppi tecnologici. Non sappiamo quale sarà l’idea di Dio nel prossimo futuro, ma il problema resta ancora oggi molto affascinante perché chiama in causa non solo discipline come la filosofia e la fisica, ma anche la politica, l’economia, la sociologia e la psicologia. L’ebook è disponibile su internet nei maggiori bookstore.