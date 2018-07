Cordoglio dall'amministrazione di Ururi alla famiglia del 21enne Donato Campofredano

URURI. Un’altra tragica giornata per la comunità di Ururi che, a poche settimane di distanza dal decesso del trentatreenne Nicola Plescia, deve affrontare un altro grave lutto. Un’altra giovane vita spezzata, quella del ventunenne Donato Campofredano la cui vita si è spenta nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 luglio in uno schianto terribile con un’auto, dove, ad avere la peggio è stato il giovane motociclista. Le prime notizie circolate parlavano di un giovane di Guglionesi, ma presto, tutti hanno riconosciuto in quel nome e cognome tipicamente arbereshe, l’origine del ragazzo. Un altro dolore per Ururi che perde un altro suo figlio. Il sindaco Raffaele Primiani e l’amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio e vicinanza alla famiglia Campofredano per la prematura perdita del giovane Donato!