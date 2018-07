Trasporto dializzati, Fontana: «Le spese sono a carico dell'Asrem»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo nota del portavoce M5S Valerio Fontana in merito ai costi dei servizi di trasporto per gli emodializzati molisani.

«Nei giorni scorsi ho ricevuto una segnalazione della sezione molisana dell'Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto in merito ai costi di trasporto in ospedale e agli eventuali rimborsi da pagare.

Ho immediatamente chiesto chiarimenti all’Asrem. Ebbene, esistono precisi accordi con l'Azienda sanitaria che mettono al riparo gli emodializzati dal rimborso spese per il trasporto. Lo conferma una nota del Direttore generale Gennaro Sosto che ha spiegato come la Regione Molise ha uniformato la procedura di rimborso delle spese di trasporto riconosciuto in favore di soggetti in trattamento emodialitico ambulatoriale residenti in centri periferici rispetto alla ubicazione del luogo di cura autorizzando l’Asrem ad erogare il costo del biglietto nel caso di trasporto con mezzi pubblici e prevedendo criteri di pagamento precisi in caso di trasporto con autovettura privata, ovviamente previa richiesta documentata da parte dell’interessato.

In più, aggiunge il direttore Asrem, presso il Distretto sanitario di base Isernia/Venafro vige un contratto di fornitura del servizio che prevede che il trasporto sia effettuato a una Cooperativa, a fronte di un canone in carico all’Asrem, a titolo assolutamente gratuito per il dializzato. Quindi, termina l’Asrem, una eventuale richiesta di ‘offerta a titolo di rimborso indirizzata dal vettore al paziente risulterebbe del tutto illegittima.»