CAMPOBASSO. Un appuntamento strategico, a tratti epocale. È stata firmata questa mattina, nella Sala della Giunta di Palazzo Vitale, la convenzione tra Regione Molise e Rete Ferroviaria Italiana per l’elettrificazione della linea Roccaravindola-Campobasso.

Un processo importantissimo di ammodernamento sul percorso di collegamento tra Roma ed il capoluogo; un intervento che consentirà al territorio di uscire dall’isolamento e dall’arretratezza in termini di trasporti su rotaia. I lavori previsti per il completamento dell’opera cominceranno nel 2019 e dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, nel 2022.

Si tratta, nello specifico, di un impegno economico importante: 80milioni complessivi, divisi tra gli introiti (15 mln) del “Patto per il Sud” e quelli provenienti dal Ministero dei Trasporti (15 mln), oltre all’addendum previsto dalla delibera Cipe (50 mln).

«Siamo dinanzi a una novità epocale - ha commentato l’assessore competente Niro - che commento con una certa commozione. È un ammodernamento importante, un’opera determinante: uno sforzo particolare, riunito in un unico progetto. Un piano sicuramente complesso, ma straordinariamente voluto, che può finalmente garantire al Molise servizi all’altezza delle aspettative dei suoi cittadini».

L’assessore Niro, poi, ha rivolto un appello particolare ai vertici Rfi: «Chiedo maggiore attenzione sulla questione del “binario 20bis”, affinché la nostra popolazione sia trattata al pari delle altre, senza alcuna penalizzazione».

Soddisfazione anche per Maurizio Gentile, amministratore delegato e dg RFI:

«È un giorno importante anche per me, perché rappresenta un nuovo riferimento in ambito dei trasporti. Si inquadra in un disegno complessivo di ammodernamento, con l’obiettivo di connettere anche tutti i centri minori, dando così a tutti i cittadini l’opportunità di usare i sistemi messi a disposizione. L’Impegno RFI e Regione Molise - ha chiuso Gentile - va visto anche in ottica ambientale, dato l’uso di fonti rinnovabili. Ma “elettrificare” significa anche accedere a una flotta di treni più moderni e più performanti, in un sistema virtuoso che conosce ora un nuovo impulso. Lavoreremo anche alla velocizzazione è infatti abbiamo previsto un miglioramento dei tracciati e nuovi interventi tecnologici».

Stessa linea per il presidente della Regione, Donato Toma:

«È un intervento epocale non solo per Campobasso, ma per tutto il Molise. La strutturazione di questa convenzione è stata complessa e figlia di un grande lavoro. Abbiamo studiato un cronoprogramma preciso dei lavori e ne pretenderemo il rispetto. Abbiamo accelerato negli ultimi due mesi, concludendo tutte le pratiche amministrative per arrivare al compimento di questo progetto. Ed è un segno di forte discontinuità con la programmazione precedente».