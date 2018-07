Cagnolina ritrovata a Campomarino, l'appello di Gilda Di Tommaso

CAMPOMARINO. Una segnalazione ci proviene dalla presidente della sezione Leidaa di Termoli. Gilda Di Tommaso.

«Due giorni fa ci è stata segnalata tra Nuova Cliternia e Campomarino, all'altezza di via delle Querce, quindi in aperta campagna, una cagnolina non più giovanissima simil border collie. Non presenta microchip identificativo (obbligatorio per legge) ma ha un collare catena al collo. La cagna è visibilmente disidratata e un po denutrita. A segnalare sono stati dei ragazzi campani qui in vacanza fino alla fine di agosto. Ho sconsigliato loro per il momento la segnalazione per il canile. Vorremmo ritrovare il suo padrone».

La presidente della sezione Leidaa di Termoli Gilda Di Tommaso si può contattare allo 340.7983320.