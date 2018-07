Solo maschi nella giunta Toma, il Pd impugna il decreto di nomina al Tar

CAMPOBASSO. Domani mattina – 25 luglio – alle ore 11.00 nella sala riunioni del Consiglio Regionale di Campobasso, in via IV Novembre, è indetta conferenza stampa di presentazione del ricorso amministrativo per l'annullamento del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 15.05.2018, avente ad oggetto la nomina dei componenti della Giunta Regionale, per la violazione ed omessa applicazione del principio della parità e/o rappresentanza di genere di cui agli artt. 3, 51 c. 1, e 117 c. 7 della Costituzione.

Nell’incontro con la stampa, sarà presentata anche la proposta di legge a firma del Consigliere Micaela Fanelli “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10” per assicurare il pieno rispetto dei principi di parità tra uomini, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive, alla rappresentanza equilibrata dei due generi negli organi di governo della Regione e nell’accesso agli organi degli enti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

“La battaglia per la parità di genere deve essere condotta soprattutto nella nostra Regione – il commento delle cittadine sottoscrittrici del ricorso e della promotrice della proposta di legge di modifica statutaria – In questa legislatura, nonostante siano state elette sei donne in Consiglio Regionale, nessuna di loro è presente in Giunta. A questa evidente violazione dei principi di legge, sono state fatte seguire due azioni. La presentazione di un emendamento alla Statuto Regionale da parte del Consigliere regionale Micaela Fanelli che, con chiarezza, prevede la presenza delle donne nell’Esecutivo e parallelamente il deposito del ricorso al Tar, per chiedere l’annullamento del decreto di nomina degli Assessori.

Due azioni politiche convergenti che non hanno l’intenzione di intralciare l’azione di governo, ma di stimolare Presidente e maggioranza al rispetto dei principi di parità di genere, nella speranza di riuscire a superare questo vulnus giuridico e sociale, che porta il Molise ad essere l’unica regione ad avere una Giunta tutta al maschile. Un’iniziativa priva di colori politici, che mette insieme l’interesse trasversale e forte di associazioni, comitati e singole cittadine e cittadini, fortemente convinti che la partecipazione femminile al mondo del lavoro e nella società richieda ancora l'eliminazione di numerosi ostacoli. A questo serve la sensibilità femminile, ad impostare politiche più vicine alle esigenze delle donne e della società tutta”.

L'incontro con la stampa, al quale parteciperanno cittadini e rappresentanti istituzionali e della società civile

Micaela Fanelli