Camera di Commercio: «In Molise aumentano le società di capitali»

CAMPOBASSO. Il Molise quinta regione in Italia per tasso di crescita delle imprese nel trimestre di riferimento, prima in Italia per tasso di crescita delle società di capitali. Saldo complessivamente positivo, ma anche nel caso molisano inferiore allo stesso trimestre del 2017.

In Italia, tra aprile e giugno, sono nate 1000 imprese al giorno mentre 670 chiudevano i battenti.

Alberghi e ristoranti, commercio e agricoltura i settori che sono cresciuti di più in valore assoluto nel trimestre.

Attività professionali, servizi alle imprese, sanità e, di nuovo, il settore del turismo e dell’ospitalità quelli che hanno mostrato la dinamica più brillante in termini percentuali.

E’ quanto emerge, in sintesi, dai dati diffusi da Unioncamere-Infocamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel secondo trimestre 2018.

Anche se positivo, il dato del secondo trimestre di quest’anno segna un rallentamento rispetto al 2017.



Il saldo attivo di 31.118 imprese è inferiore di quasi 5mila unità rispetto a un anno fa e riporta le lancette della natimortalità imprenditoriale al livello del 2012.



Del tutto simile la dinamica del saldo delle imprese artigiane. Il saldo positivo è comunque inferiore a quello dello stesso trimestre del 2017.

IL BILANCIO DEI TERRITORI

Il saldo trimestrale fa registrare bilanci positivi in tutte le macro-ripartizioni. In particolare, il 38% dell’intero saldo è localizzato nel Centro-Sud (un terzo nella sola Campania: +4.071 unità, di cui 230 artigiane), e un altro 25% nelle regioni del Centro. In positivo anche i bilanci di tutte le 20 regioni italiane.

IL BILANCIO DEI SETTORI

Tutti i settori economici, tra aprile e giugno scorso, hanno chiuso il bilancio anagrafico in campo positivo. In termini assoluti, l’avanzamento più sensibile è stato quello delle attività di alloggio e ristorazione, seguite dal commercio e dall’agricoltura. In termini relativi, invece, la crescita più accentuata si è registrata nelle attività dei servizi alle imprese e in quelle dei servizi professionali, tecnici e scientifici.



Guardando al mondo artigiano, nel trimestre primaverile hanno fatto meglio le imprese dei servizi alla persona, delle costruzioni, e dei servizi alle imprese. In rosso le attività manifatturiere artigiane e dei trasporti e magazzinaggio.

L’ANDAMENTO DELLE IMPRESE MOLISANE

La dinamica molisana ripropone la dinamica analizzata a livello nazionale rispetto all’andamento della natalità e mortalità delle imprese.

616 nuove iscrizioni, contro un numero di cancellazioni pari a 383: il saldo, per il II trimestre 2018, è positivo.

Il tasso di crescita rispetto al I trimestre 2018 è dello 0,66%, che colloca la nostra regione tra le prime in Italia per tasso di crescita, al quinto posto dopo Lazio, Puglia, Basilicata e Campania.

Crescita comunque inferiore allo stesso trimestre del 2017, che era pari allo 0,73%.

Analizzando le forme giuridiche delle iscrizioni e cessazioni nel periodo di analisi, ottime notizie per il Molise: la nostra regione si colloca al primo posto per tasso di crescita delle società di capitali (2,02% contro la media nazionale dell’1,20%, prevalentemente trainato dalla provincia di Campobasso che registra un + 2,30%).



Dato incoraggiante poiché le società di capitali, in quanto forme di impresa più strutturate, sono indice di una maggiore solidità e di una organizzazione più articolata del sistema produttivo.



All’interno delle società di capitali, boom per le società a responsabilità limitata semplificata: ben 122 iscrizioni sulle 194 iscrizioni totali di società di capitali.



Evidente la preferenza dei potenziali imprenditori molisani per le semplificazione connessa a questo tipo di società: la previsione di uno statuto standard non modificabile comporta l’assenza di costi di costituzione e di compensi per il notaio.

Dal fronte diametralmente opposto, si registra una decrescita dello 0,45% delle società di persone: dato in diminuzione spiegato soprattutto dalla cessazione di società in nome collettivo.



Tasso di crescita delle ditte individuali (+0,42%) stabile e vicino ai valori nazionali (+0,36%): 393 iscrizioni contro 298 cancellazioni registrate nel II trimestre 2018.

Riguardo all’andamento dei settori, in termini assoluti l’avanzamento più sensibile è stato quello delle attività relative all’agricoltura. In termini relativi, la crescita più accentuata si è registrata nelle attività dell’istruzione e della fornitura di energia elettrica e gas.



Saldo negativo, in termini assoluti, per i settori del commercio e delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, che registra anche in termini relativi il risultato peggiore insieme alle attività di trasporto e magazzinaggio e a quelle artistiche e di intrattenimento ( -1%).