"Potere al popolo" si batterà in consiglio comunale contro il tunnel

TERMOLI. Potere al popolo Molise raccoglie l'appello dei comitati No tunnel a partecipare al Consiglio comunale di venerdì 27 luglio he si riunirà a partire dalle ore 9.00 presso la Sala consiliare di Termoli.

"Questa assise comunale rappresenta uno dei passaggi formali e fondamentali dell'amministrazione Sbrocca che, con l'approvazione della Delibera di variante al PRG e successivamente l'invio in Regione della stessa, sancirà l'avvio dei lavori per la costruzione dell'inutile tunnel e della privatizzazione dell'area di S. Antonio e Pozzo Dolce.

Come più volte sottolineato da chi si è da sempre opposto a questa opera, i comitati NO TUNNEL in primis, il percorso autoritario di questa amministrazione sulle opere pubbliche - di cui il tunnel rappresenta un tassello costoso e imponente - prefigura con chiarezza l'idea di quale sviluppo abbiano in mente per la città.

Privatizzazione degli spazi pubblici con concessione ai costruttori di aree pubbliche, sottratte alla comunità, che diventeranno così patrimonio di immobiliaristi e speculatori. Una città su misura per ceti agiati e senza prospettive di sviluppo se non per i pochi proprietari delle strutture turistiche, commerciali e residenziali, previste abbondantemente anche nel project financing del Tunnel. Nel contempo le grandi periferie “dormitorio” restano abbandonate nel degrado e prive di infrastrutture.

Per questo motivo, facciamo appello a tutti i cittadini a partecipare al Consiglio comunale perché crediamo che solo con una grande e vibrante mobilitazione permanente possiamo liberarci di chi con l'arroganza e l'autoritarismo vuole governare la città.

Sorvoliamo qui sulla vergognosa vicenda del referendum cittadino negato, che dà la cifra di quanta sensibilità democratica e quale interesse per la cittadinanza abbia questa amministrazione “liberista”, targata Pd.

Neppure possiamo illuderci che il nuovo governo nazionale pensi di intervenire su problematiche politiche di questo genere, disseminate per tutto il Paese. Basta vedere l'imbarazzante dietrofront che ha fatto su grandi e impattanti opere come il TAV o la TAP. Noi crediamo con fermezza che l'autorganizzazione dei cittadini in lotta sia, in questo momento così difficile e buio, l'arma migliore per salvaguardare tutti i beni comuni dalla speculazione del mercato e per rilanciare una reale prospettiva d'alternativa."